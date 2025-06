Im letzten Spiel der Saison in der ADMIRAL Bundesliga gewinnt Rapid das Rückspiel im Europacup-Playoff gegen den LASK mit 3:0 und zieht mit einem Gesamtscore von 4:3 in die Qualifikation zur Conference League ein.

Dort steigen die Hütteldorfer trotz einer 1:3-Niederlage im Hinspiel in Linz in die zweite Runde ein, ebenso wie Stadtrivale Austria Wien.

Burgstaller trifft zum Karriere-Abschluss

Rapid beginnt verbessert im Vergleich zum Hinspiel, bleibt aber weiter kaum gefährlich. Der LASK verwaltet den Vorsprung zunächst ruhig.

Erst nach 21 Spielminuten kommen die Gastgeber zur ersten echten Torchance, LASK-Verteidiger Andrade schlägt Seidls Abschluss knapp vor der Linie weg.

Zehn Minuten später sorgt ein Blackout von Smolcic für die Führung der Hütteldorfer. Der Abwehrmann spielt einen Freistoß im eigenen Strafraum genau in die Beine von Burgstaller, der in seinem letzten Spiel als Kapitän aufgelaufene Routinier stellt auf 1:0 (31.).

Kara köpft Hütteldorf ins Glück

Einen Bello-Schuss kann Rapid-Schlussmann Hedl gerade noch an die Stange lenken, der eingewechselte Lang scheitert beim Nachschuss (65.). Auch Seidl trifft aus kurzer Distanz nur das Außennetz (72.).

In Minute 79 interveniert der VAR aber nach einem möglichen Elfer-Foul von Smolcic an Radulovic, Schiedsrichter Jäger entscheidet auf Strafstoß. Seidl verwertet den fälligen Elfmeter mit einigem Zittern zum 2:0 für Rapid (80.) und stößt so das Tor zur Verlängerung auf.

Adenirans Treffer zum vermeintlichen 2:1 wird wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen, Kara wuchtet auf der anderen Seite in der Nachspielzeit eine Burgstaller-Flanke ins Tor (90.+5).

Damit ist die Verlängerung hinfällig, Rapid überwindet mit dem 3:0-Sieg den 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel.

