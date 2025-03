Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SK Rapid

Der Kampf um die Meistergruppe spitzt sich zu!

Am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga muss der TSV Hartberg gegen den SK Rapid einen Heimsieg einfahren, um die Chance auf das Obere Playoff am Leben zu halten (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch im Kalenderjahr 2025 hat der TSV Hartberg in der Liga noch keinen vollen Erfolg einfahren können, zudem kommt mit dem SK Rapid eine Mannschaft, die in der vergangenen Runde in eindrucksvoller Manier (5:0) auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist.

Mit einem Sieg könnten die Hütteldorfer ihrerseits endgültig für Klarheit sorgen und in die Meistergruppe einziehen, dementsprechend schwierig dürfte das Unterfangen Heimsieg für den TSV Hartberg werden.

