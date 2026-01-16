NEWS

Zwei Comebacks bei XXL-Test der Wiener Austria

Florian Wustinger und Romeo Vucic kehren nach langen Verletzungen zurück.

Zwei Comebacks bei XXL-Test der Wiener Austria Foto: © GEPA
FK Austria Wien verliert im zweiten Testspiel der Winter-Vorbereitung mit 2:4 gegen den FC Nordsjaelland.

Den XXL-Test über 120 Minuten gestalten die "Veilchen" in der ersten Stunde ausgeglichen.

Johannes Eggestein (38.) und Kelvin Boateng (54.) gleichen jeweils aus.

Comebacks nach langer Leidenszeit

Erst in den letzten 20 Minuten ziehen die Dänen das Spiel auf ihre Seite. Erfreulich sind die letzten Minuten aus Austria-Sicht dennoch. Mit Florian Wustinger und Romeo Vucic geben nämlich zwei junge Spieler ihr Comeback.

Vucic fehlte fast ein Jahr wegen eines Knorpelschadens, Wustinger noch etwas länger aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Aufstellung Austria, 1. Halbzeit: Sahin-Radlinger; Radonjic, Dragovic, Plavotic; Schablas, Maybach, Kang Hee Lee, Österreicher; Fischer, Eggestein, Boateng.

Aufstellung Austria, 2. Halbzeit: Kos; Ndukwe, Wiesinger, Ilic; Schablas, Nisandzic, Barry, Ranftl; Eggestein, Boateng, Aleksa

