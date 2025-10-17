NEWS

Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor

Zwei Tage vor dem Bundesliga-Duell gegen den LASK informiert Rapid über personelle Umstrukturierungen im Trainerstab.

Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor Foto: © GEPA
Der SK Rapid stellt sein Trainerteam neu auf.

Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt gehören nicht mehr dem Betreuerstab an. Das gibt der Bundesligist in einer Aussendung am Freitagmittag bekannt. Die Entscheidung sei von Trainer Peter Stöger und Geschäftsführer Sport Markus Katzer gemeinsam gefällt worden.

"Wir stehen täglich im Austausch mit Cheftrainer Peter Stöger und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken", wird Katzer in der Mitteilung zitiert.

Die Kompetenzen sollen im Trainerteam nun intern neu verteilt werden.

