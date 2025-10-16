Comeback? Stöger gibt Update zu Dahl

Petter Nosa Dahl fällt seit einigen Wochen mit einer Muskelverletzung aus. Sein letztes Spiel absolvierte der Norweger Ende August beim 1:0 Auswärtserfolg gegen den TSV Hartberg.

Jetzt gibt Trainer Peter Stöger dem "Kurier" ein Update zum Zustand des Flügelspielers:

"Es gibt keinen Rückfall, aber wir bleiben vorsichtig nach den beiden Muskelverletzungen. Bis zum Comeback wird es noch dauern.“

Antiste wieder fit

Ein anderer Neuzugang ist hingegen wieder einsatzfähig gegen den LASK. Janis Antiste wird für das Spiel am Sonntag wieder eine Option sein.