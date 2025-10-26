Live
0:20:2 , 0:0
-
Nikolaus Wurmbrand
-
Ercan Kara
NEWS
Unsicherheitsfaktor? Hedl wird von Stöger auf die Bank gesetzt
Die Nummer eins des SK Rapid bekommt im Bundesliga-Spiel gegen die SV Ried eine Nachdenkpause.
Der SK Rapid hat zuletzt bewerbsübergreifend fünf Niederlagen in Folge einstecken müssen.
Seinen Anteil daran hatte auch Torhüter Niklas Hedl. Die Nummer eins der Grün-Weißen strahlte zuletzt nicht die Sicherheit aus, die man von ihm gewohnt ist. Auch deshalb gibt ihm Rapid-Trainer Peter Stöger nun eine Nachdenkpause.
Hedl nimmt im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen die SV Ried (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) nur auf der Bank Platz. An seiner Stelle bekommt Paul Gartler seine Chance, das Tor der Hütteldorfer zu hüten.