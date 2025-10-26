SV Ried SV Ried SVR SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Live
0:2
0:2 , 0:0
  • Nikolaus Wurmbrand
  • Ercan Kara
NEWS

Unsicherheitsfaktor? Hedl wird von Stöger auf die Bank gesetzt

Die Nummer eins des SK Rapid bekommt im Bundesliga-Spiel gegen die SV Ried eine Nachdenkpause.

Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der SK Rapid hat zuletzt bewerbsübergreifend fünf Niederlagen in Folge einstecken müssen.

Seinen Anteil daran hatte auch Torhüter Niklas Hedl. Die Nummer eins der Grün-Weißen strahlte zuletzt nicht die Sicherheit aus, die man von ihm gewohnt ist. Auch deshalb gibt ihm Rapid-Trainer Peter Stöger nun eine Nachdenkpause.

Hedl nimmt im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen die SV Ried (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) nur auf der Bank Platz. An seiner Stelle bekommt Paul Gartler seine Chance, das Tor der Hütteldorfer zu hüten.

VIDEO: Rapid ist leblos!

12. LASK
11. FK Austria Wien

