WSG Tirol holt Stürmer von Oliver Glasners Crystal Palace

Die WSG Tirol verstärkt sich für die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga noch einmal im Sturm - und der Neuankömmling wechselt immerhin von Oliver Glasners Klub Crystal Palace in die Berge.

Ademola Ola-Adebomi kommt ablösefrei. Der 1,95 Meter große 21-Jährige ist gebürtiger Londoner mit englischer und nigerianischer Staatsbürgerschaft, er wurde bei Crystal Palace ausgebildet und unterschreibt einen "langfristigen Vertrag".

Neben Leihstationen bei Burton Albion in der League One sowie bei SK Beveren in der Challenger Pro League in Belgien weist Ola-Adebomi auch eine beachtliche Torquote in der Premier League 2 auf: In 38 Spielen in der höchsten Nachwuchsliga im englischen Fußball verzeichnete der Linksfuß 24 Tore sowie zwei Assists für die U21 der Südlondoner.

Darüber hinaus stand Ola-Adebomi in der Saison 2023/24 dreimal im Premier League-Kader der "Eagles" und wurde im November 2023 zum Spieler des Monats in der Premier League 2 gewählt.

"Mit Ademola holen wir einen jungen, körperlich starken und sehr hungrigen Stürmer nach Wattens, der in England bereits sein Potenzial eindrucksvoll gezeigt hat. Er bringt mit seiner Dynamik, seiner Größe und seinem Torinstinkt genau jene Qualitäten mit, die wir für unser Offensivspiel gesucht haben", sagt WSG-Sportmanager Stefan Köck.