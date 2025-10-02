Die WSG Tirol nimmt Nikolai Baden Frederiksen wieder unter Vertrag.

Der 25-jährige Stürmer kickte bereits von 2020 bis 2021 bei der WSG, zuletzt war er vereinslos.

Die Bundesligasaison 2020/21 war für die WSG Tirol die bislang erfolgreichste ihrer Vereinsgeschichte. Die Tiroler qualifizierten sich zum ersten und bislang einzigen Mal für die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga.

Schlussendlich beendeten die Wattener die Saison auf dem sechsten Rang und verpassten Europa dadurch nur ganz knapp. Einen entscheidenden Anteil an dieser Saison hatte Nikolai Baden Frederiksen. Der Däne der für die damalige Spielzeit von Juventus Turin ausgeliehen wurde, erreichte mit 18 Toren und vier Vorlagen den zweiten Platz in der Torschützenliste.

Die Leistungen des ehemaligen U21-Teamspielers Dänemarks gaben der WSG keine Chance auf einen Verbleib des Stürmers. Einer Rückkehr zu Juventus folgte ein Wechsel zu Vitesse Arnheim. Doch Baden Frederiksen konnte nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen. Eine wahre Odyssee folgte.

"WSG ist meine zweite Familie"

Der einstige Knipser ging zu Ferencvaros nach Ungarn, wieder zurück zu Vitesse. Es folgte eine Österreich-Rückkehr zu Austria Lustenau, ein Wechsel in die Heimat zu Lyngby und eine Leihe zu Göteborg. Nirgendwo sollte es funktionieren. Schließlich stand der Däne ohne Verein da.

So hielt sich Baden Frederiksen zuletzt im Training bei den Wattenern fit und konnte dort durchwegs überzeugen. Wie die WSG nun offiziell vermeldet, verpflichten die Tiroler ihren einstigen Torjäger nun fix.

"Wir freuen uns, dass wir mit Niko Baden Frederiksen einen Spieler zurückholen konnten, der seine Qualitäten bereits eindrucksvoll bei uns unter Beweis gestellt hat. Seine Bilanz aus der Saison 2020/21 spricht für sich, seine fußballerischen Qualitäten sind unbestritten und wir sind überzeugt, dass er auch diesmal wieder eine wichtige Rolle für unsere Mannschaft einnehmen kann", sagt WSG-Manager Stefan Köck.

Auch der Stürmer selbst freut sich sehr über seine Rückkehr: "Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein. Die WSG Tirol ist wie meine zweite Familie und das ist auch seither immer so geblieben. Ich bin einfach nur glücklich."

