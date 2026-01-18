Eigentor bei erster Rapid-Niederlage unter Hoff Thorup

Der SK Rapid muss im zweiten Testspiel unter Johannes Hoff Thorup die erste Niederlage hinnehmen.

Gegen den ungarischen Tabellenführer ETO Györ gibt es eine 0:2-Niederlage in Wien.

Cheftrainer Hoff Thorup bringt von Beginn an einige Stammspieler aufs Feld, wobei mit Daniel Nunoo auch ein Akteur der zweiten Mannschaft dabei ist. Offensiv läuft dennoch nicht viel bei den Grün-Weißen zusammen.

Eigentor und Eckball

So führt ein Eigentor kurz vor der Pause zum Rückstand. Raux-Yao fälscht einen Stanglpass ins eigene Tor ein (43.).

Dem Ausgleich kommt Rapid anschließend nicht wirklich nahe, stattdessen macht Deian Boldor nach einer Ecke den Deckel drauf (89.). Zuvor will Jonas Auer zu Keeper Niklas Hedl zurückspielen, klärt aber ohne Not ins Toraus.

Startelf Rapid: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Weixelbraun; Amane, Borkeeiet, Seidl; Nunoo, Mbuyi, Gulliksen.