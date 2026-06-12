Wird ein Ex-Bayern-Spieler Trainer in Leipzig?

Folgt bald Martin Demichelis auf Ole Werner?

Die Berichte um eine mögliche Ablöse von Ole Werner als Trainer bei RB Leipzig reißen nicht ab. Wie die "Marca" und "Sky" berichten, soll Ex-Bayern-München-Spieler Martin Demichelis als Wunschkandidat auf den Trainerposten in Leipzig gelten. Er habe bereits ein Angebot erhalten.

Demichelis trainierte seit März 2026 den RCD Mallorca, konnte den Abstieg mit dem Klub aber nicht verhindern. Er soll eine Ausstiegsklausel besitzen. Seine Trainerkarriere startete der 45-Jährige als Co-Trainer beim FC Malaga, anschließend war er bei den Junioren und Amateuren des FC Bayern. Als Cheftrainer arbeitete er zudem bei River Plate und CF Monterrey.

Machtkampf um Trainerposten?

Werner hingegen galt bereits mehrfach als angezählt, wurde mit Leipzig aber Bundesliga-Dritter.

Nichtsdestotrotz sollen Red-Bull-Verantwortliche um Jürgen Klopp von Werner nicht überzeugt sein, Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hingegen gilt als Befürworter Werners.