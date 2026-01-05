NEWS

Winter-Abgang möglich! GAK zeigt Interesse an Ried-Spieler

Nicht nur Trainer Senft zieht Interesse auf sich. Die Winter-Transferperiode könnte eine spannende für die SV Ried werden.

Winter-Abgang möglich! GAK zeigt Interesse an Ried-Spieler
Mark Grosse könnte die SV Ried noch in diesem Winter verlassen.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, sollen gleich zwei Vereine aus Österreich Interesse am Spieler der Saison der abgelaufenen LigaZwa-Spielzeit zeigen.

Ein möglicher Abnehmer ist demnach der GAK. Die Grazer könnten sich im Abstiegskampf noch einmal gezielt verstärken und sehen im 26-jährigen Mittelfeldspieler eine passende Option.

Zudem soll auch ein slowenischer Erstligist ein Auge auf Grosse geworfen haben. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2026.

Kommt Ersatz vom FAC?

Für den Fall eines Abgangs sondiert die SV Ried bereits den Markt. Ein möglicher Ersatz könnte vom FAC kommen: Shootingstar Evan Eghosa Aisowieren gilt als heißer Kandidat, um in die Fußstapfen von Grosse zu treten.

Zwischen den Vereinen konnte bislang jedoch noch keine Einigung erzielt werden. Zusätzlich soll ein weiterer österreichischer Verein Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen zeigen (alle Infos hier nachlesen >>>).

Vorerst nicht wechseln wird Antonio Van Wyk, der Interesse des südafrikanischen Klubs Mamelodi Sundowns auf sich gezogen haben soll. Die Innviertler lehnten alle bisherigen Angebote ab.

