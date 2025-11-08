Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

"Dass wir nach diesem Auftreten meiner Mannschaft als Verlierer vom Platz gehen, ist ganz schwer zu akzeptieren"
"Ich bin extrem enttäuscht. Dass wir nach diesem Auftreten meiner Mannschaft als Verlierer vom Platz gehen, ist ganz schwer zu akzeptieren", so der Trainer des Schlusslichts.
Auf Sieg gespielt
Nachdem am vergangenen Wochenende gegen Altach der erste Sieg eingefahren wurde, wollten sein Team und er den nächsten Dreier.
"Mir ist es wurscht, ob es ein Unentschieden oder eine Niederlage ist. Wir wollten heute gewinnen. Wir sind hierher gefahren, um nachzulegen", so Feldhofer.
Wieder nichts
Doch am Ende schauen die Steirer wieder einmal durch die Finger.
Daniel Maderner ärgert sich: "Wie schon in den letzten Wochen zu oft, stehst du wieder mit leeren Händen da. Das tut brutal weh. Wir zeigen gute Leistungen, machen aber keine Punkte. Das ist extrem bitter."