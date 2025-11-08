Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

"Also, ganz ehrlich, das ist ja ein Mordanschlag", sagt Ferdinand Feldhofer, als er zum ersten Mal die TV-Bilder sieht.

Aleksandar Dragovic ist viel zu spät dran und grätscht mit gestrecktem Bein auf Hüfthöhe in Ramiz Harakate (siehe Bild). Die Szene in der achten Minute bei der 1:2-Niederlage des GAK bei der Wiener Austria bringt den Coach der Grazer auf die Palme.

"Das ist ein Wahnsinn!"

Und das völlig zurecht. Referee Harald Lechner zeigt Gelb, der VAR lässt den Unparteiischen die Aktion nicht nochmal am Bildschirm ansehen.

"Für mich ist es unverständlich, dass das keine Rote Karte war. Dass der VAR nicht eingegriffen hat, ist ein Wahnsinn", ärgert sich Feldhofer.

"Extrem enttäuscht" vom Ergebnis

Nicht weniger ärgert ihn auch der Ausgang der Partie, in der der GAK über weite Strecken ebenbürtig war, der Austria das Leben richtig schwer gemacht hat.