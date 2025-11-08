FK Austria Wien FK Austria Wien FAK Grazer AK Grazer AK GAK
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Tin Plavotic
  • Marko Raguz
  • Daniel Maderner
NEWS

Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

Ein Foul von Dragovic an Harakate macht den GAK-Coach richtig sauer. Doch nicht nur das...

Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Also, ganz ehrlich, das ist ja ein Mordanschlag", sagt Ferdinand Feldhofer, als er zum ersten Mal die TV-Bilder sieht.

Aleksandar Dragovic ist viel zu spät dran und grätscht mit gestrecktem Bein auf Hüfthöhe in Ramiz Harakate (siehe Bild). Die Szene in der achten Minute bei der 1:2-Niederlage des GAK bei der Wiener Austria bringt den Coach der Grazer auf die Palme.

"Das ist ein Wahnsinn!"

Und das völlig zurecht. Referee Harald Lechner zeigt Gelb, der VAR lässt den Unparteiischen die Aktion nicht nochmal am Bildschirm ansehen.

"Für mich ist es unverständlich, dass das keine Rote Karte war. Dass der VAR nicht eingegriffen hat, ist ein Wahnsinn", ärgert sich Feldhofer.

"Extrem enttäuscht" vom Ergebnis

Nicht weniger ärgert ihn auch der Ausgang der Partie, in der der GAK über weite Strecken ebenbürtig war, der Austria das Leben richtig schwer gemacht hat.

"Dass wir nach diesem Auftreten meiner Mannschaft als Verlierer vom Platz gehen, ist ganz schwer zu akzeptieren"

Ferdinand Feldhofer

"Ich bin extrem enttäuscht. Dass wir nach diesem Auftreten meiner Mannschaft als Verlierer vom Platz gehen, ist ganz schwer zu akzeptieren", so der Trainer des Schlusslichts.

Auf Sieg gespielt

Nachdem am vergangenen Wochenende gegen Altach der erste Sieg eingefahren wurde, wollten sein Team und er den nächsten Dreier.

"Mir ist es wurscht, ob es ein Unentschieden oder eine Niederlage ist. Wir wollten heute gewinnen. Wir sind hierher gefahren, um nachzulegen", so Feldhofer.

Wieder nichts

Doch am Ende schauen die Steirer wieder einmal durch die Finger.

Daniel Maderner ärgert sich: "Wie schon in den letzten Wochen zu oft, stehst du wieder mit leeren Händen da. Das tut brutal weh. Wir zeigen gute Leistungen, machen aber keine Punkte. Das ist extrem bitter."

