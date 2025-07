WAC unterliegt portugiesischem Topklub im Test

Der WAC unterliegt Sporting Braga bei einem Test in Saalfelden mit 0:2.

Die "Wölfe" zeigen ein engagiertes Spiel und bieten dem Vorjahres-Vierten der portugiesischen Liga-Vierten der Vorsaison die Stirn.

Am Ende setzt sich aber die Klasse der Portugiesen durch, die in Hälfte eins durch Marques schon früh in Führung gehen (9.). Auch der WAC findet die eine oder andere Gelegenheit vor, zehn Minuten vor Schluss trifft Horta zum letztlichen Endstand (80.).

Der nächste Test des WAC steigt am 13. Juli, wenn es ab 17 Uhr gegen den ukrainischen Klub Karpaty Lwiw geht.