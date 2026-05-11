Der LASK muss ein Spiel vor dem finalen Meisterschaftskrimi einen bitteren Ausfall hinnehmen.

Moses Usor hat am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Red Bull Salzburg (zum Spielbericht >>>) einen Einriss des Innenmeniskus erlitten.

Die Kreuz- und Seitenbänder seien jedoch intakt. Der Offensivmann muss sich einem arthroskopischen Eingriff unterziehen, dieser soll kurzfristig erfolgen.

"Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, gleichzeitig sind wir erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt. Wir werden ihn bestmöglich begleiten und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird", sagt Sportdirektor Dino Buric.

Die Linzer können am kommenden Sonntag gegen die Wiener Austria den Meistertitel fixieren (zum LIVE-Ticker >>>).