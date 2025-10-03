Der SK Rapid muss am kommenden Spieltag der ADMIRAL Bundesliga im Topspiel gegen Red Bull Salzburg wohl einen weiteren Offensiv-Ausfall beklagen.

Neben dem noch verletzten Angreifer Petter Nosa Dahl und den Langzeitausfällen um Noah Bischof & Co. wird die Begegnung laut Kurier-Journalist Alexander Huber wohl auch für Janis Antiste zu früh kommen.

Der 23-Jährige fehlte bereits bei der Conference-League-Pleite gegen Lech Posen (zum Spielbericht>>>) am Donnerstag verletzt und ist noch angeschlagen. Ein Einsatz am Sonntag gilt deswegen als unrealistisch.

Ansonsten dürfte Cheftrainer Peter Stöger auf den gleichen Kader wie gegen Posen vertrauen können. Dann gilt es für die Hütteldorfer nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur zu kommen.