Suche
    news

    Rapid muss gegen Salzburg wohl auf Stürmer verzichten

    Der Angreifer dürfte bis zum Schlager gegen die "Bullen" am Sonntag nicht rechtzeitig fit werden.

    Rapid muss gegen Salzburg wohl auf Stürmer verzichten Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der SK Rapid muss am kommenden Spieltag der ADMIRAL Bundesliga im Topspiel gegen Red Bull Salzburg wohl einen weiteren Offensiv-Ausfall beklagen.

    Neben dem noch verletzten Angreifer Petter Nosa Dahl und den Langzeitausfällen um Noah Bischof & Co. wird die Begegnung laut Kurier-Journalist Alexander Huber wohl auch für Janis Antiste zu früh kommen.

    Der 23-Jährige fehlte bereits bei der Conference-League-Pleite gegen Lech Posen (zum Spielbericht>>>) am Donnerstag verletzt und ist noch angeschlagen. Ein Einsatz am Sonntag gilt deswegen als unrealistisch.

    Ansonsten dürfte Cheftrainer Peter Stöger auf den gleichen Kader wie gegen Posen vertrauen können. Dann gilt es für die Hütteldorfer nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur zu kommen.

    Rapid ratlos:

    Rapid ratlos: "Leistung bringen, damit Stimmung nicht kippt"

    Europa Conference League
    Burgstaller: Rapids Niederlage

    Burgstaller: Rapids Niederlage "keine Charakterfrage"

    Europa Conference League

    Mehr zum Thema

    Rapid gegen Salzburg: Diese Duelle waren unvergesslich!

    Rapid gegen Salzburg: Diese Duelle waren unvergesslich!

    Bundesliga - Diashows
    197
    Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

    Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

    Bundesliga - Saison 2025/26
    151
    Salzburg gewinnt Topspiel gegen Rapid

    Salzburg gewinnt Topspiel gegen Rapid

    Bundesliga - Saison 2025/26
    224
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    12
    Salzburg-Coach Letsch: Rapid zurecht auf Platz eins

    Salzburg-Coach Letsch: Rapid zurecht auf Platz eins

    Bundesliga
    69
    Das schmerzt Rapid! "Wenige Fehler wurden bitter bestraft"

    Das schmerzt Rapid! "Wenige Fehler wurden bitter bestraft"

    Bundesliga
    101
    Salzburg erleichtert: "Kein souveräner Sieg? Zweitrangig!"

    Salzburg erleichtert: "Kein souveräner Sieg? Zweitrangig!"

    Bundesliga
    58
    Und mit welchem Gefühl geht Rapid nun in die Pause?

    Und mit welchem Gefühl geht Rapid nun in die Pause?

    Bundesliga
    65

    Kommentare