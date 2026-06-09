LASK testet gegen Fenerbahce

Der LASK hat den Fahrplan für die Sommervorbereitung sowie die Testspiele bekannt gegeben.

Der Double-Sieger startet nach einer vierwöchigen Pause am 17. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach dem Trainingsstart mit den Leistungstests und den ersten Testspielen steht das Trainingslager am adidas Campus in Herzogenaurach (Deutschland) von 6. bis 10. Juli an. Da trifft man in einem Probegalopp auf den FC Ingolstadt.

Im Rahmen der Summer Series Upper Austria sind zudem prominente Traditionsteams in der Raiffeisen Arena zu Gast: So trifft man im Rahmen des Mini-Turniers auf Fenerbahce sowie 2.-Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.

Die Vorbereitungstermine im Überblick:

Mi, 17. Juni 2026: Trainingsauftakt im Trainingszentrum der Raiffeisen Arena (Leistungstests und Training)

Mi, 24. Juni 2026, Zipfer-Spiel, 18:30 Uhr: SV Bad Schallerbach – LASK (Bad Schallerbach)

Sa, 27. Juni 2026 (2 x 60 Minuten), 18:30 Uhr: FC Hertha Wels – LASK (Wels)

Fr, 03. Juli 2026: Gegner, Ort und Uhrzeit offen

Mo, 06. Juli – Fr, 10. Juli 2026: Trainingslager am adidas Campus in Herzogenaurach (D)

Do, 09. Juli 2026, Uhrzeit offen: LASK – FC Ingolstadt 04 (Herzogenaurach)

Di, 14. Juli 2026, 19:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fenerbahce (Raiffeisen Arena)

Sa, 18. Juli 2026, 15:30 Uhr (Summer Series Upper Austria): LASK – Fortuna Düsseldorf (Saison-Opening inklusive Rahmenprogramm & Mannschaftspräsentation, Raiffeisen Arena)