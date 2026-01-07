Der FC Blau-Weiß Linz trennt sich von Defensivspieler Marcel Schantl. Die Stahlstädter haben sich mit dem 25-jährigen Österreicher auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Schantl wechselte im Sommer 2023 vom TSV Hartberg zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger, für den er in der Saison 2023/24 18 Pflichtspiele absolvierte. In den letzten beiden Saisonen kam er dann gar nicht mehr zum Einsatz.