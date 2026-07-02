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VdF berichtet: WAC zahlt ausstehende Cup-Prämien aus

Die VdF hat Ende Mai rechtliche Schritte gegen den Bundesligisten angekündigt. Nun erfolgte die Auszahlung.

VdF berichtet: WAC zahlt ausstehende Cup-Prämien aus Foto: © GEPA
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Der WAC hat laut Angaben der Fußballer-Gewerkschaft VdF die nach dem Sieg im ÖFB-Cup 2025 noch offenen Prämien für die von der Gewerkschaft vertretenen Profis ausbezahlt.

Die VdF hatte Ende Mai rechtliche Schritte gegen den Bundesligisten angekündigt und von acht Profis berichtet, die noch auf Geld warten.

"Nun wurden die offenen Beträge vollständig überwiesen", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Man begrüße, dass die Angelegenheit nun bereinigt sei, meinte der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner. "Vereinbarungen müssen eingehalten werden und zwar unabhängig davon, ob ein Spieler noch bei einem Klub unter Vertrag steht oder diesen bereits verlassen hat."

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