Blau-Weiß-Mitarbeiter klebte "Beweisfotos" auf Schiri-Kabinentür

Kuriose Szene in der Halbzeit beim Oberösterreich-Derby zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und der SV Ried!

Wie "Sky" berichtet, klebten an der Kabinen-Tür des Schiedsrichter-Teams rund um Christian-Petru Ciochirca zwei Fotos von Standbildern, die ein nicht geahndetes Foulspiel beweisen sollen.

Dabei ging es um eine Szene in der 34. Minute, bei der es einen Kontakt zwischen Rieds Nikki Havenaar und Blau-Weiß-Kicker Fabio Varesi-Strauss im Strafraum der Rieder gab.

Beide sprangen mit Blick nach oben zum Kopfball, der Ried-Verteidiger stieg dabei dem Linzer leicht auf den Fuß. Blau-Weiß forderte dafür einen Elfmeter, den ihnen Ciochirca aber verwehrte. Auch der VAR schritt nicht ein.

Wer genau die Standbilder ausgedruckt und an der Tür der Schiedsrichter-Kabine angebracht hat, ist nicht bekannt. Für das Ergebnis war die Szene im Nachhinein nicht so entscheidend, die Linzer drehten das Spiel trotz 0:2-Pausenrückstands noch und gewannen mit 3:2.

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