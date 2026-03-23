Vor Derby: Fans liefern sich in Linz Schlägerei

Oberösterreichische Derbys gelten allgemein als besonders emotional. Bereits unter der Woche kam es beim Duell zwischen der SV Ried und LASK zu reichlich Provokationen >>>

Am Samstag stand für die Rieder das nächste Lokalduell an. In der Abstiegsgruppe verlor man auswärts bei Blau-Weiß Linz (2:3) das nächste prestigeträchtige Spiel. Blau-Weiß Linz: "Deshalb werden wir in der Liga bleiben" >>>

40 Personen liefern sich Raufhandel

Auch zum blau-weißen Teil der Landeshauptstadt pflegen die Rieder eine Rivalität. Bereits vor dem Duell kam es in der Stahlstadt zu unschönen Szenen.

"Im Vorfeld eines Fußballspieles kam es am 21. März 2026 im Bereich Harbach zu einem Raufhandel zwischen ca. 40 Personen. Die Identität der Beteiligten wurde festgestellt. Anschließend wurden sie zum Stadion begleitet. Es wurden von niemandem Verletzungen angegeben", heißt es aus der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der ganze Vorfall endet also glimpflich.