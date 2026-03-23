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Vor Derby: Fans liefern sich in Linz Schlägerei

Rund 40 Fans von Blau-Weiß Linz und SV Ried sollen für unschöne Szenen vor dem Derby gesorgt haben. Das Ganze ging aber glimpflich aus.

Vor Derby: Fans liefern sich in Linz Schlägerei Foto: © GEPA
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40 Personen liefern sich Raufhandel

Auch zum blau-weißen Teil der Landeshauptstadt pflegen die Rieder eine Rivalität. Bereits vor dem Duell kam es in der Stahlstadt zu unschönen Szenen.

"Im Vorfeld eines Fußballspieles kam es am 21. März 2026 im Bereich Harbach zu einem Raufhandel zwischen ca. 40 Personen. Die Identität der Beteiligten wurde festgestellt. Anschließend wurden sie zum Stadion begleitet. Es wurden von niemandem Verletzungen angegeben", heißt es aus der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der ganze Vorfall endet also glimpflich.

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