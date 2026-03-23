Die Schlüsselelemente in Hoff Thorups Rapid-Plan sind da

So schnell kann es gehen: Vom Zittern um die Meistergruppe zum ersten Verfolger an der Tabellenspitze binnen drei Spielen.

Der letzten Punkteteilung der ADMIRAL Bundesliga sei's gedankt, aber nicht nur: Was Rapid am Rasen abliefert, hat von Woche zu Woche wieder mehr mit Fußball zu tun.

Beim 4:2 über den LASK klappte vor allem die offensive Seite der Idee von Johannes Hoff Thorup. Vier Treffer in einem Spiel gelangen zuletzt im Spätsommer daheim gegen die WSG Tirol - zu einem Zeitpunkt, als Rapid von der Tabellenspitze lachte. Noch unter Peter Stöger, lange vor jeder Krise.

Jetzt ist Grün-Weiß nur mehr einen Sieg im kommenden Gipfeltreffen mit Sturm Graz davon entfernt, wieder ganz nach oben zu klettern. Acht Spiele vor Schluss alles nicht so wichtig, auch wenn die Frage nach der Tabellensituation natürlich kam - aber dazu später.

Wichtiger ist den Beteiligten, dass am Platz Fortschritte passieren. Erfolgserlebnisse keine Zufallsprodukte sind, sondern das Ergebnis eines Plans. Und der Plan wird besser umgesetzt.

Mehr Offensiv-Balance, mehr Pressing

Im April oder Mai wollte Johannes Hoff Thorup soweit sein, dass seine Fußball-Idee ersichtlich wird und funktioniert. Er scheint ein paar Wochen voraus zu sein. Einige gute, einige schlechte Dinge sah er - aber darunter auch "die besten 20-30 Minuten an Fußball in dieser Saison".

Zu verbessern gibt es noch genug: Etwa der Spielaufbau aus der letzten Reihe, wo ein kapitaler Schnitzer von Serge-Philippe Raux-Yao zum Gegentor nach nur 30 Sekunden führte. Und die defensive Stabilität: Endgültig entschieden war die Partie auch nach dem 3:1 noch nicht.