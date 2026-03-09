NEWS

Nach roter Karte! So lange fehlt Kreuzriegler dem GAK

Nach seinem Platzverweis hat der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga nun die Dauer der Sperre bekanntgegeben.

Nach roter Karte! So lange fehlt Kreuzriegler dem GAK Foto: © GEPA
Martin Kreuzriegler sah im Spiel gegen die WSG Tirol (zum Spielbericht >>>) in der ersten Hälfte die rote Karte.

In Minute 41 trifft er im Fallen einen am Boden liegenden Tiroler an der Brust. Die Grazer müssen die Partie in Unterzahl fortsetzen.

Vom Bundesliga-Strafsenat wurde er nun für drei Spiele gesperrt – eines davon bedingt.

Admiral Bundesliga Fußball GAK Bundesliga-Strafsenat Martin Kreuzriegler