Nach roter Karte! So lange fehlt Kreuzriegler dem GAK

Martin Kreuzriegler sah im Spiel gegen die WSG Tirol (zum Spielbericht >>>) in der ersten Hälfte die rote Karte.

In Minute 41 trifft er im Fallen einen am Boden liegenden Tiroler an der Brust. Die Grazer müssen die Partie in Unterzahl fortsetzen.

Vom Bundesliga-Strafsenat wurde er nun für drei Spiele gesperrt – eines davon bedingt.