Rapid-Entscheidung vertagt! Noch kein Urteil nach Wiener Derby

Nach den Derby-Vorfällen gibt es noch keine Entscheidung.

Der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga hat nach den Derby-Vorfällen zwischen Austria und Rapid die Entscheidung vertagt und noch kein Urteil verkündet.

Der Zeitpunkt einer endgültigen Entscheidung steht noch nicht fest. Das berichtet "Sky".

Rapid hat bereits selbst verkündet, bei künftigen Derbys in der Generali-Arena auf Auswärtsfans zu verzichten.

Diese Entscheidung gilt als Vorgriff möglicher Strafen der Bundesliga.

