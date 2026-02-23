Gebeuteltes Rapid: Katzer hält am Weg fest

Der SK Rapid befindet sich in einer alles andere als guten Position. Nach zuletzt zwölf sieglosen Spielen in Folge und Ausschreitungen der Fans beim Wiener Derby zeigt sich Sportchef Markus Katzer aber von der Arbeit überzeugt.

"Jetzt gerade ist es eine schwierige Phase, aber am Ende ist der Weg der richtige", betont er in der Sky-Sendung "Talk und Tore". Immerhin habe man zu Saisonbeginn bereits gesehen, "dass es die Mannschaft auch anders kann".

Top-Sechs bleiben das klare Ziel

Trotz der Krise halten die Hütteldorfer an ihrem primären Ziel fest, den Einzug in die Meistergruppe zu schaffen. "Nur dann bringt uns die Punkte-Halbierung näher an die vorderen Plätze, wo dann viel möglich ist."

Und das Ziel ist tatsächlich möglich. Trotz der langen Negativserie liegt Rapid derzeit auf Rang sechs der Tabelle.

ADMIRAL Bundesliga - Tabelle >>>

Mitten im Spannungsfeld der Erwartungen

Der Sportchef räumt ein, dass manche Neuzugänge aktuell weit von ihren bisher gezeigten Top-Leistungen entfernt seien. Gleichzeitig mahnt er Geduld ein: Die Spieler müssten Zeit bekommen, um ihr Potenzial wieder abzurufen.

Zu Saisonbeginn sei der Hype groß gewesen – möglicherweise zu groß. "Jeder hat dann auch vom SK Rapid als einem Meisterkandidaten gesprochen – genauso wie der Kader jetzt auf einmal nicht einmal mehr Bundesliga-tauglich sein soll."