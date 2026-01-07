TSV Hartberg bindet gleich mehrere Leistungsträger

Gute Nachrichten beim TSV Hartberg!

Wie der Hinrunden-Vierte der ADMIRAL Bundesliga am Mittwoch-Mittag verkündet, werden drei wichtige Spieler an den Verein gebunden.

Der im Sommer 2026 auslaufende Vertrag von Lukas Spendlhofer wurde um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Außerdem laufen die Arbeitspapiere von Fabian Wilfinger und Marco Hoffmann (beide hatten Vertrag bis Sommer 2026) nun sogar bis 2029.

"Echte Identifikationsfigur“ bleibt

Für Geschäftsführer und Obmann Erich Kornherr hatten die frühzeitigen Verlängerungen der drei Akteure eine hohe Priorität:

"Wir wissen genau, was wir an ihnen haben. Fabian ist ein Einheimischer, auf den wir besonders stolz sind. Nach seinen Verletzungen zeigt er seit rund eineinhalb Jahren überragende Leistungen und ist ein enorm wichtiger Spieler für uns. Als Schildbacher ist er zudem eine echte Identifikationsfigur für den gesamten Verein und die Region."

Spendlhofer ist für Kornherr "zweifelsohne unser Abwehrchef", der einen "absoluten Mehrwert für Mannschaft und Verein" mitbringt. Obendrein sieht der Obmann in Hoffmann einen Stürmer mit "großem Talent und hervorragenden Fähigkeiten". Dies könnte vor allem zu tragen kommen, wenn der begehrte Bundesliga-Toptorschütze Elias Havel den TSV in der Zukunft verlässt.