Mit neuem Co-Trainer-Gespann und einem unter Protest erschienenen Spieler ist der TSV Hartberg am Montag in die Sommervorbereitung gestartet.

Christian Mayrleb und Andreas Biritz agieren künftig als Assistenten von Chefcoach Manfred Schmid. Dessen Weggefährte Cem Sekerlioglu hatte sich als neuer SKN-Trainer nach St. Pölten verabschiedet, Mark McCormick verließ den TSV auf eigenen Wunsch.

Paul Komposch nahm an der Einheit teil, der Verteidiger will Hartberg aber verlassen.

Verlängerung als rechtswidrig angesehen

Der 24-Jährige und seine juristischen Vertreter bei der Fußballergewerkschaft VdF sind weiter der Ansicht, dass die Vertragsverlängerung per Option vonseiten des Klubs rechtswidrig erfolgt ist.

Am Montag wurde laut Angaben der VdF deshalb eine Protestschrift beim Protestkomitee der Bundesliga eingebracht. In dieser wird die Entscheidung des Senat 2 der Liga von Ende Mai angefochten, in welcher die Optionsziehung als gültig erachtet wurde. Der VdF hofft nun auf eine schnelle Entscheidung des Protestkomitees.

Duo aus LigaZwa unter Beobachtung

Als Testspieler stehen die Offensivspieler Tolgahan Sahin (20/zuletzt Liefering) sowie Albin Gashi (28/zuletzt Admira) unter Beobachtung.

In der Offensive muss Hartberg unter anderem den Abgang von Donis Avdijaj kompensieren. Als Torhüter wurde nach dem Wechsel von Raphael Sallinger nach Schottland bereits Ammar Helac verpflichtet.

Zum Cupfinalisten stieß Mayrleb, der 53-Jährige war zuletzt bis Sommer 2021 als Trainer von ASKÖ Donau Linz tätig. Biritz (39) war als Betreuer im Athletikbereich bereits bei Red Bull Salzburg, den Young Boys Bern, Eintracht Frankfurt und der Wiener Austria tätig.