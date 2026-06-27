Schlägt Wacker Innsbruck beim GAK zu?

Beim GAK hat sich bereits einiges in der Kaderplanung getan, abgeschlossen ist sie jedoch noch nicht.

Wie die "Krone" berichtet, wollen die Grazer Franz Stolz halten. Der Tormann war im Frühjahr von Genua CFC ausgeliehen.

"Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen mit Genua und auch dem Spieler. Ich habe ein gutes Gefühl und glaube auch, dass Franz wieder zu uns will. Das wäre für beide Seiten eine tolle Sache", wird Sportchef Tino Wawra vom Medium zitiert.

Auch Olsen soll fix verpflichtet werden

Juri Kirchmayr soll hingegen das Interesse von Wacker Innsbruck geweckt haben. Zuletzt war er vom GAK an den FAC verliehen. Ein solches Vorgehen wäre erneut möglich, jedoch müsste dann der Stolz-Transfer gelingen.

Ein weiterer Wunschtransfer der Steirer ist Mathias Olesen. Er war von Greuther Fürth ausgeliehen und soll fix verpflichtet werden, Gespräche würden aktuell laufen.