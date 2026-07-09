Salzburg feiert klaren Testerfolg gegen ukrainischen Erstligisten

Der FC Red Bull Salzburg feiert auch im dritten Testspiel einen Sieg.

Zum Abschluss des Trainingslagers fahren die "Bullen" in Saalfelden einen klaren 4:0-Erfolg gegen den ukrainischen Erstligisten Kharkiv FC ein.

Edmund Baidoo eröffnet dabei für die Salzburger in der 29. Minute mit dem 1:0. Noch in der ersten Hälfte kann Neuzugang Nikolas Veratschnig erhöhen.

Gleich nach dem Wiederanpfiff legen die "Bullen" mit einer komplett neuen Elf durch Gaoussou Diakite nach. Für die Entscheidung sorgt der nächste Neueinkauf. Dominik Schmid macht in der 86. Minute alles klar.

Die Aufstellung:

Aufstellung 1. HZ: Zawieschitzky - Veratschnig, Boma, Chase, Krätzig - Mazurek, Barry, Kitano - Vertessen, Baidoo, Redzic

Aufstellung 2. HZ: Sarcevic – Lainer, Morgalla, Zabransky, Schmid – Diabate, Kawamura – Aguilar (72. Bischoff), Diakite, Camara (72. Matijasevic) – Daghim