Sieg im dritten Test gegen Kharkiv FC! 👏#RBSKHA 🔴⚪️ pic.twitter.com/5Nma6AQ4V2— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 9, 2026
Salzburg feiert klaren Testerfolg gegen ukrainischen Erstligisten
Zum Abschluss des Trainingslagers sorgen auch zwei Neuzugänge für einen klaren Sieg.
Der FC Red Bull Salzburg feiert auch im dritten Testspiel einen Sieg.
Zum Abschluss des Trainingslagers fahren die "Bullen" in Saalfelden einen klaren 4:0-Erfolg gegen den ukrainischen Erstligisten Kharkiv FC ein.
Edmund Baidoo eröffnet dabei für die Salzburger in der 29. Minute mit dem 1:0. Noch in der ersten Hälfte kann Neuzugang Nikolas Veratschnig erhöhen.
Gleich nach dem Wiederanpfiff legen die "Bullen" mit einer komplett neuen Elf durch Gaoussou Diakite nach. Für die Entscheidung sorgt der nächste Neueinkauf. Dominik Schmid macht in der 86. Minute alles klar.
Die Aufstellung:
Aufstellung 1. HZ: Zawieschitzky - Veratschnig, Boma, Chase, Krätzig - Mazurek, Barry, Kitano - Vertessen, Baidoo, Redzic
Aufstellung 2. HZ: Sarcevic – Lainer, Morgalla, Zabransky, Schmid – Diabate, Kawamura – Aguilar (72. Bischoff), Diakite, Camara (72. Matijasevic) – Daghim