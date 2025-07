Nun ist die Tinte trocken: Mitja Mörec beerbt Gerald Scheiblehner und wird neuer Cheftrainer von Blau-Weiß Linz.

Dies geben die Stahlstädter am Samstag bekannt. Der Slowene kommt von Zweitligist FAC Wien und unterschreibt bis Ende der Saison 2026/27.

In Floridsdorf empfahl sich Mörec in den vergangenen Jahren für höhere Aufgaben. Er holte in seiner ersten vollen Saison (2021/22) die Vizemeisterschaft in der ADMIRAL 2. Liga. Es folgten die Ränge sechs, fünf und neun.

"Sowohl als Spieler- wie auch als Trainer steht er für ehrliche, harte Arbeit, Intensität und eine klare Struktur", so Geschäftsführer Christoph Peschek über den Neo-Coach. Mörec sei "für uns die klare Nummer eins" unter den Kandidaten gewesen, so Peschek weiter.

Man habe einen "umfangreichen Prozess, inklusive Hearings, zahlreichen Gesprächen und Einbeziehung von Daten abgehalten", erklärt der Geschäftsführer. Die Schwerpunkte seien dabei neben der fachlichen Expertise und der bisherigen Arbeit auf Spielidee bzw. Spielprinzipien, künftige Ausrichtung, aber auch die persönliche Wertehaltung gelegen.

Unter Mörec " erfolgreichen Weg fortsetzen und weiterentwickeln"

Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schösswendter sagt über den neuen Trainer: "Uns war am allerwichtigsten, dass der neue Trainer sowohl menschlich als auch sportlich hohe Fähigkeiten und große Qualitäten mitbringt. Deshalb freut es mich sehr, Mitja als unseren neuen Cheftrainer vorstellen zu können. Er bringt nicht nur jede Menge Erfahrung als ehemaliger Fußballprofi und erfolgreicher Cheftrainer mit, sondern wird mit seiner Idee von Fußball gemeinsam mit allen Beteiligten unseren bisherigen erfolgreichen Weg fortsetzen und weiterentwickeln."

Wie auch Peschek betont Schösswendter, dass es nicht nur von großer Bedeutung gewesen sei, "einen guten Trainer" zu finden, "sondern vor allem einen Kandidaten, der mit seinen menschlichen Qualitäten im Umgang mit der Mannschaft und in seinem Führungsstil bestmöglich zu unserem Klub und unseren Werten passt".

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Blau-Weiß Linz. Ich sehe großes Potenzial im Verein und blicke der gemeinsamen Arbeit mit dem Team mit großer Motivation entgegen. Unser Ziel ist es, die Identität des Vereins zu bewahren, mutigen und aktiven Fußball zu spielen, Spieler gezielt weiterzuentwickeln und als Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen", so Mörec selbst.

Beim FAC erreichte Mörec in 137 Spielen einen Punkteschnitt von 1,67. Das ist der beste Schnitt aller Zweitligatrainer der Floridsdorfer. Darüber hinaus ist der Slowene auch Rekordtrainer des FAC.

Muslic, Gitsov, Mörec: FAC sieht sich als Ausbildungsverein bestätigt

An seinen nunmehrigen Ex-Verein richtet Mörec dankbare Worte: "Der FAC hat mir die Chance gegeben, mich als Trainer zu entwickeln und Schritt für Schritt Verantwortung zu übernehmen. Wir haben gemeinsam viel erlebt – emotionale Siege, harte Phasen, aber vor allem stetige Weiterentwicklung. Der Verein war für mich wie eine zweite Familie, in der ich mich immer sehr wohlgefühlt habe."

FAC-Geschäftsführer Lukas Fischer freut sich, dass man einmal mehr zum Sprungbrett wurde und sieht den Kurs als Ausbildungsverein bestätigt: "Der Wechsel von Mitja Mörec zum FC Blau-Weiß Linz unterstreicht, dass junge, talentierte Trainer beim FAC die Chance bekommen, den ersten Schritt im Profigeschäft zu machen und sich durch gute Arbeit für höhere Aufgaben zu empfehlen. Das ist Mitja nun gelungen – so wie zuvor auch schon Miron Muslic und Aleksandar Gitsov."

Er dankt Mörec für seinen Einsatz und seine Leistungen für den FAC. Natürlich schmerze der Abgang, doch "umso mehr freuen wir uns aber für ihn persönlich, dass er diesen nächsten Schritt gehen kann".

Die 10 besten Trainer Österreichs des 21. Jahrhunderts