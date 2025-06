SV Ried testet gegen Katar

Zweitliga-Meister SV Ried bereitet sich mit einem Testspiel gegen die Nationalmannschaft Katars auf die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga vor.

Der oberösterreichische Unterhaus-Klub Union Kopfing bewirbt das Vorbereitungsspiel am Donnerstag in einer Instagram Story. Gespielt wird demnach am 18. Juli in der Gahleitner Arena in Kopfing im Innkreis.

Katar hat im Jahr 2022 die Weltmeisterschaft ausgetragen. Am Donnerstag gab es in der Qualifikation für die WM 2026 einen 1:0-Sieg gegen den Iran. Die vom Spanier Julen Lopetegui gecoachte Auswahl hat die Teilnahme am Großereignis im nächsten Jahr noch nicht sicher.

