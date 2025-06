Fix! Aufsteiger Ried findet Hauptsponsor und ändert Namen

Die SV Ried hat einen neuen Hauptsponsor gefunden!

Wie die Innviertler am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgeben, konnte man sich mit der Oberbank auf eine langfristige Zusammenarbeit einigen und so einen neuen Geldgeber nach der Trennung von Guntamatic für sich gewinnen.

Der Vertrag mit dem in Linz ansässigen Unternehmen wurde auf fünf Jahre festgelegt - unabhängig von der Ligazugehörigkeit der Rieder, die so mit jeder Menge Planungssicherheit in die kommende Saison der ADMIRAL Bundesliga gehen können.

Ried ab sofort mit neuem Namen

Dadurch ändert sich auch der Name der Oberösterreicher, die künftig als SV Oberbank Ried an den Start gehen werden.

"Die Oberbank ist nicht wie jede Bank. Sie steht für Unabhängigkeit, Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit – genau jene Werte, die wir als SV Ried mit der Oberbank gemeinsam teilen. Diese Partnerschaft geht daher weit über ein klassisches Sponsoring hinaus: Sie ermöglicht es uns, die sportliche Entwicklung unseres Vereins mit langfristiger Perspektive zu gestalten und gleichzeitig auch wirtschaftlich auf einem gesunden, zukunftsorientierten Fundament zu stehen", so Ried-Präsident Thomas Gahleitner, der weiter ausführt:

"Gemeinsam mit der Oberbank schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass sich die SV Ried auch in den kommenden Jahren professionell, nachhaltig und erfolgreich auf allen Ebenen weiterentwickeln kann."

Mit einem regionalen Partner an der Seite hoffen die "Wikinger" auf eine langfristige Etablierung im Oberhaus.

