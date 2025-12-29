Parensen: Ingolitsch "von Beginn an idealer Kandidat"

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt: "Wir freuen uns sehr, Fabio Ingolitsch als neuen Cheftrainer des SK Sturm präsentieren zu können. Im intensiven Prozess, den richtigen Mann für diese wichtige Position zu finden, hat sich Fabio von Beginn an als idealer Kandidat hervorgetan. Dank seiner Art, Fußball spielen zu lassen, seiner Fachkenntnis, seiner Akribie, aber auch seiner Energie und enorm positiven Ausstrahlung, erfüllt er unser Anforderungsprofil optimal. Fabio bekommt von uns alle Unterstützung, um sich schnellstmöglich zurechtzufinden und sofort mit der Arbeit beginnen zu können. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit und werden zusammen alles dafür tun, mit dem SK Sturm erfolgreich zu sein."

Parensen bedankt sich außerdem bei den Verantwortlichen des SCR Altach für die Kooperation und professionelle Abwicklung des Wechsels.

Ingolitsch wäre bei Altach noch bis Sommer unter Vertrag gestanden, daher wird für den 33-Jährigen eine Ablöse fällig. Wie hoch diese ausfällt, ist nicht bekannt.

Ingolitsch soll Medienberichten zufolge seinen bisherigen Co-Trainer Atdhe Nuhiu mit nach Graz nehmen.

Premiere in Europa und Rückkehr nach Altach

Seine Arbeit bei Sturm wird Ingolitsch mit dem Trainingsauftakt am Freitag (2. Jänner) aufnehmen, seine ersten beiden Pflichtspiele als Sturm-Coach absolviert er in der Ligaphase der Europa League - am 22. Jänner in Rotterdam bei Feyenoord und am 29. Jänner gegen Brann Bergen. Die Aufstiegschancen sind für die Grazer allerdings nur noch gering.

Ins nationale Geschäft steigt der Meister ausgerechnet in Altach ein. Sturm gastiert am 1. Februar im Cup-Viertelfinale bei den Vorarlbergern. Eine Woche später geht es in der Liga zu Hause gegen Ried.

Sturm startet als Tabellendritter mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg ins Frühjahr. Der Meister der beiden vergangenen Spielzeiten hat nur zwei seiner jüngsten sieben Ligaspiele gewonnen und in dieser Phase sieben Zähler geholt. Vor allem die Heimbilanz mit zwei Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen ist in dieser Saison bisher deutlich hinter den Erwartungen. Mit Ingolitsch soll die Trendwende gelingen.

