Entscheidung um Maximilian Senft gefallen!

Maximilian Senft wird nicht neuer Trainer des SK Sturm Graz.

Wie die SV Ried am Sonntag vermeldet, habe sich der 36-Jährige gegen ein Engagement in Graz und für einen Verbleib im Innviertel entschieden.

"Max Senft hat mich gestern Abend informiert, dass er weiterhin in Ried bleiben wird", erklärt Thomas Gahleitner, Präsident der SV Ried, in einer Aussendung des Klubs.

"Ganz wichtig ist es mir zu betonen, wie professionell sich unser Trainer in dem ganzen Prozess verhalten hat. Er hat klar signalisiert, dass er das Interesse von Sturm als Wertschätzung der geleisteten Arbeit sieht, dass er sich aber auch in Ried sehr wohlfühlt", sagt Gahleitner.

Senft ein "wesentlicher Bestandteil" Rieds Identität

Gahleitner weiter: "Max und sein Team haben in den vergangenen Jahren maßgeblich zur positiven Entwicklung der SV Oberbank Ried beigetragen und sich dadurch einen hohen Stellenwert im heimischen Fußball erarbeitet. Diese Qualität, verbunden mit seiner Persönlichkeit und Führungsstärke, ist für uns von zentraler Bedeutung und ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität."

"Umso mehr freut es uns, dass wir weiterhin gemeinsam am Erfolg des Vereins arbeiten werden“, so der Präsident der Rieder.

Angebot von Sturm "ein Zeichen der Wertschätzung"

Auch Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Oberbank Ried, freut sich: "Ein Angebot von Sturm Graz zu erhalten, ist natürlich für jeden Trainer in Österreich ein Zeichen der Wertschätzung. Ich denke aber, Max weiß auch sehr gut einzuschätzen, welch gute Rahmenbedingungen er bei uns vorfindet."

"Unser Ziel ist es, die SV Oberbank Ried langfristig auf diesem Niveau in der ersten Liga zu etablieren", schließt Fiala ab.

Mit Fabio Ingolitsch ist nun ein anderer Kandidat in der Pole Position beim SK Sturm >>>