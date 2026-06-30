Sturm gerät gegen ukrainischen Vizemeister unter die Räder

Der SK Sturm Graz muss im ersten Testspiel des Trainingslagers in Irdning eine Klatsche einstecken. Österreichs Vizemeister unterliegt dem ukrainischen Vizemeister LNZ Cherkasy deutlich mit 2:6.

Beganovic bringt die Grazer in der siebten Spielminute noch in Führung, danach ist Sturm in allen Belangen unterlegen.

Assinor schnürt binnen 19 Minuten einen Dreierpack (20., 29., 39.), dazwischen trifft Pasich (26.) zum zwischenzeitlichen 1:2. Es geht mit dem Stand von 1:4 in die Kabinen.

Unwetter unterbricht Torreigen kurzfristig

Nach der Pause legt Kravchuk (59.) nach, kurz darauf muss die Partie wegen eines aufziehenden Unwetters unterbrochen werden.

In weiterer Folge stellt Yakubu auf 1:6 (79.), Wlodarczyk gelingt noch ein Ehrentreffer für die "Blackies".

Der WAC feiert gegen den serbischen Erstligisten FC Zeleznicar Pancevo hingegen einen 2:0-Sieg. Für die Lavanttaler treffen Pink per Elfmeter sowie Neuzugang Hassler.

Große Ernüchterung bei Ingolitsch

"Heute muss man ganz klar sagen, dass unser Gegner von Beginn an in allen Belangen besser war und auch in dieser Höhe verdient gewonnen hat", war Sturm-Cheftrainer Fabio Ingolitsch nach dem 2:6 ernüchtert.

Aus diesem Spiel müsse gelernt werden. "Wir haben natürlich viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen – haben in dieser frühen Phase der Vorbereitung aber auch noch genügend Zeit, alles sauber aufzuarbeiten."

"Ich erwarte mir aber bereits am Freitag gegen Kosice einige Dinge ganz anders. Wenn man im ganzen Frühjahr zwölf Gegentreffer bekommt und heute gleich sechs in einem Spiel, muss man aber schon sehr kritisch auf die heutige Partie blicken."

So hat Sturm gespielt: Helac - Heil (60. Haider) - Vallci (60. Mitchell) - Petrovic (46. Soglo) - Koller (60. Maierhofer) - Stanković (60. Rozga, 85. Lazaree) - Hödl (46. Fosso) - Seidl (60. Malone) - Mamageishvili (46.Weinhandl) - Beganovic (46. Kayombo) - Jatta (46. Włodarczyk)