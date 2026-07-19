Der LASK ist bereit für die neue Saison, in der es gleich zwei Titel zu verteidigen gibt.

Österreichs Doublesieger feierte am Samstag zum Abschluss einer ergebnistechnisch nicht ganz nach Wunsch verlaufenen Sommervorbereitung einen 2:0-Testspielsieg über den deutschen Traditionsklub Fortuna Düsseldorf (Spielbericht>>>).

Das Spiel stand ganz im Zeichen des alljährigen "Saison-Openings" der "Athletiker", im Rahmen dessen die 5.032 anwesenden schwarz-weißen Fans ihren Doublesiegern ganz nahe kommen konnten.

Auch viele Autogramme wurden unterschrieben, nicht zuletzt von Dietmar Kühbauer. "Es ist eine super Geschichte, dass so viele Leute da sind. Das geht natürlich auf Lasten der Hände, aber das nehmen wir in Kauf", so der Meistertrainer.

VIDEO: So verlief das Saison-Opening des LASK