NEWS

So denkt Robert Klauß über ein Rapid-Comeback

Der Deutsche wird in der Sendung "Talk und Tore" von "Sky" mit der Comeback-Frage konfrontiert.

So denkt Robert Klauß über ein Rapid-Comeback Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim SK Rapid herrscht aktuell Krisenstimmung. Cheftrainer Peter Stöger wurde nach zwei verlorenen Spielen in Folge entlassen.

Auch unter Interimscoach Stefan Kulovits läuft es nicht besser, gegen den LASK und die SV Ried setzte es Pleiten. Am Samstag stellten sich die Fans schon frühzeitig gegen die Mannschaft (Fanproteste bei Rapid: "Ihr gutes Recht!" >>>)

In den sozialen Medien kursieren vermehrt Gerüchte rund um eine Rückkehr von Ex-Coach Robert Klauß. Der Deutsche nimmt dazu bei Sky in der Sendung "Talk und Tore" Stellung.

Klauß hat Angebote erhalten

"Man kann im Fußball wirklich nichts ausschließen", antwortet der Deutsche auf die Frage, ob ihn eine Rückkehr reizen würde, macht aber auch klar: "Mit Stand jetzt ist das kein Thema für mich."

Klauß selbst spricht davon, dass er seit seiner Rapid-Beurlaubung im April einige Angeboten erhalten haben. Passendes sei allerdings nicht dabei gewesen.

Mehr zum Thema

Säumel-Kritik nach Derby-Sieg - "Dinge, die man ansprechen muss"

Säumel-Kritik nach Derby-Sieg - "Dinge, die man ansprechen muss"

Bundesliga
37
GAK nach Derby-Niederlage gefasst: "Sind noch nicht so weit"

GAK nach Derby-Niederlage gefasst: "Sind noch nicht so weit"

Bundesliga
13
Graz sieht "Schwoaz": Sturm gewinnt 203. Derby

Graz sieht "Schwoaz": Sturm gewinnt 203. Derby

Bundesliga
95
Premierensieg für WAC-Coach - Austria stolpert über eigene Fehler

Premierensieg für WAC-Coach - Austria stolpert über eigene Fehler

Bundesliga
38
Befreiungsschlag! Die Wolfsberger besiegen die Austria

Befreiungsschlag! Die Wolfsberger besiegen die Austria

Bundesliga
155
Bundesliga LIVE: Sturm Graz - GAK

Bundesliga LIVE: Sturm Graz - GAK

Bundesliga
43
Klarer Sieg! Altach holt drei Punkte gegen die WSG

Klarer Sieg! Altach holt drei Punkte gegen die WSG

Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Gerüchteküche Robert Klauß