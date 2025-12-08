So denkt Robert Klauß über ein Rapid-Comeback

Beim SK Rapid herrscht aktuell Krisenstimmung. Cheftrainer Peter Stöger wurde nach zwei verlorenen Spielen in Folge entlassen.

Auch unter Interimscoach Stefan Kulovits läuft es nicht besser, gegen den LASK und die SV Ried setzte es Pleiten. Am Samstag stellten sich die Fans schon frühzeitig gegen die Mannschaft (Fanproteste bei Rapid: "Ihr gutes Recht!" >>>)

In den sozialen Medien kursieren vermehrt Gerüchte rund um eine Rückkehr von Ex-Coach Robert Klauß. Der Deutsche nimmt dazu bei Sky in der Sendung "Talk und Tore" Stellung.

Klauß hat Angebote erhalten

"Man kann im Fußball wirklich nichts ausschließen", antwortet der Deutsche auf die Frage, ob ihn eine Rückkehr reizen würde, macht aber auch klar: "Mit Stand jetzt ist das kein Thema für mich."

Klauß selbst spricht davon, dass er seit seiner Rapid-Beurlaubung im April einige Angeboten erhalten haben. Passendes sei allerdings nicht dabei gewesen.