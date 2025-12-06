Bleibt Gartler im Rapid-Tor? Das sagt Stefan Kulovits

Über die aktuelle Spielzeit begleitet den SK Rapid eine Torhüterdiskussion.

Nachdem die eigentliche Nummer eins Niklas Hedl nicht immer überzeugen konnte, entschied sich Ende Oktober der damalige Cheftrainer Peter Stöger für einen Wechsel. Paul Gartler hütete ab sofort das Tor der Wiener, nach anfangs guten Leistungen konnte der 28-Jährige zuletzt auch nicht immer überzeugen.

Auch nach dem Trainerwechsel zu Interimscoach Stefan Kulovits durfte Gartler gegen den LASK und am Samstag gegen die SV Ried ran.

Gartler verursachte Elfmeter

Dabei verursachte er bei der 1:2-Heimpleite gegen die Innviertler, die von heftigen Fanprotesten begleitet wurde (Fanproteste bei Rapid: "Ihr gutes Recht!" >>>), den entscheidenden Elfmeter zum 1:2.

Dabei misslingt Nenad Cvetkovic eine Klärungsaktion gegen Rieds Joker Joris Bogou. Am Ende räumt ihn Paul Gartler ab.

"Es war ein Laufduell von Nenad mit dem Ried-Spieler. Nenad versucht an den Ball zu kommen, klärt den Ball in die Höhe. Ich denke, dass ich hinkomme, komme ein Eitzerl zu spät. Der Ried-Spieler spielt den Ball mit dem Kopf und dann ist es ein klarer Elfmeter", erklärt der Rapid-Goalie die Situation.

Kulovits kündigt Analyse an

Entsprechend könnte auf der Position sich noch etwas tun. Von LAOLA1 darauf angesprochen, meint Stefan Kulovits: "Wir werden uns zusammensetzen und das analysieren."

Über das Zustandekommen des Elfmeters ärgert sich der 42-Jährige. "Pauli will alles noch retten. Es ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf, weil wir es vorher zwei Mal ganz klar klären hätten können. Das spricht für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Da werden teilweise falsche Entscheidungen getroffen, hinten und vorne."