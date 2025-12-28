SK Sturms Trainersuche in der "finalen Phase"

Bis zum 2. Jänner möchte der SK Sturm Graz seinen neuen Cheftrainer präsentiert haben. Dann starten die "Blackies" nämlich in ihre Winter-Vorbereitung.

Sturm-Sportchef Michael Parensen zeigt sich nach wie vor positiv, dass man die intern gesetzte Deadline einhalten kann.

"Wir befinden uns weiterhin in einem intensiven Prozess, um den richtigen Trainer für Sturm zu verpflichten. Namen werden wir weiterhin nicht kommentieren, aber wir können bestätigen, in der finalen Phase der Gespräche zu stehen", erklärt Parensen gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Ingolitsch in der Pole Position

Zuletzt ließ der SCR Altach verlautbaren, dass Fabio Ingolitsch im Austausch mit Parensen sei.

Ingolitsch passe gut ins gesuchte Profil (Österreicher, intensive Spielausrichtung) - allerdings wird für den Altach-Trainer auch eine Ablöse fällig werden.

Bis zuletzt galt auch Maximilian Senft als heißer Kandidat. Der Ried-Trainer sagte den Grazern jedoch ab.

Oder Option Nummer drei?

Sollte auch mit Ingolitsch keine Einigung erzielt werden, soll Sturm laut der "Kleinen Zeitung" noch eine weitere österreichische Option in der Hinterhand haben. Ein Name wird aber nicht genannt.