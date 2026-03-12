Der SK Rapid und Roman Kerschbaum arbeiten wieder zusammen.

Wie die Hütteldorfer am Donnerstag offiziell vermelden, wird der langjährige Mittelfeldspieler der Grün-Weißen Teil des Akademie-Trainerteams.

Der Niederösterreicher (32) wird künftig als zusätzlicher Assistenztrainer des U16-Teams und als Individualcoach mit Fokus auf Mittelfeldspieler tätig sein.

Nächster Ex-Profi für die Akademie

Akademieleiter Willi Schuldes sagt in einer Pressemitteilung: "Wir kennen Roman Kerschbaum als Menschen, wir kennen ihn als Spieler und wir freuen uns sehr, ihn nun auch als Trainer beim SK Rapid noch näher kennerlernen zu dürfen. Gemeinsam mit Guido Burgstaller, der sich auf die Offensive fokussiert sowie Christopher Dibon und Martin Hiden, die sich um die Defensivspieler kümmern, verstärkt er unser positionsspezifisches Training im Mittelfeld. Wir sind sehr froh, in der Akademie ein Team aus jungen, ambitionierten Trainern zusammen mit ehemaligen Profis zu haben, die gemeinsam unsere Talente weiterentwickeln."

Kerschbaum selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich riesig, wieder zurück beim SK Rapid zu sein. Es ist eine echt coole Möglichkeit für mich, die nächsten Schritte als Trainer zu machen und ich bin sehr dankbar dafür, nun bei der U16 und im Individualbereich arbeiten zu dürfen."

Nach seinem Vertragsende in Hütteldorf und anschließender Vereinslosigkeit unterschrieb der Routinier im Februar beim SV Gloggnitz in der Regionalliga Ost. Kerschbaum besitzt die UEFA-B-Lizenz.