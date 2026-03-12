VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB FC Porto FC Porto FCP
Heute 18:45 Uhr
NEWS

Europa League: Dieser TV-Sender zeigt Stuttgart vs. Porto

Der VfB Stuttgart empfängt im Europa-League-Achtelfinale den FC Porto. Dieser Sender überträgt das Spiel:

Europa League: Dieser TV-Sender zeigt Stuttgart vs. Porto Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VfB Stuttgart hat sich in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den Celtic FC durchgesetzt und trifft nun im Achtelfinale auf den FC Porto (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der amtierende deutsche Pokalsieger liegt in der Bundesliga-Tabelle aktuell auf Rang vier. Die Portugiesen haben die EL-Ligaphase auf Platz fünf abgeschlossen und sind Tabellenführer der Liga Portugal.

Wenn du die Partie von zu Hause aus mitverfolgen willst, kannst du das mit CANAL+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 18:00 Uhr live. Ankick ist um 18:45 Uhr.

Schon ab 7,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von CANAL+ zugreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

