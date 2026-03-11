Diagnose da: So lange muss Rapid auf Nunoo verzichten

Schlechte Nachrichten für den SK Rapid!

Youngster Daniel Nunoo musste beim Heimsieg gegen Red Bull Salzburg bereits früh aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Wie eine MR-Untersuchung nun bestätigte, erlitt der Offensiv-Spieler eine Muskelverletzung im Oberschenkel.

Nach Angaben der "Grün-Weißen" wird der 19-Jährige nun fix mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Für Rapid ist das ein bitterer Ausfall, war der junge Ghanaer einer der Lichtblicke im neuen Jahr. Nunoo kam in allen fünf Ligaspielen 2026 zum Einsatz, steuerte ein Tor und einen Assist bei.