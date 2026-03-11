2009 sicherte sich der Stürmer des FC Red Bull Salzburg mit 39 Volltreffern den Torschützentitel in Österreich.

Warum Marc Janko damals den Bundesliga-Rekord von Hans Krankl (41 Treffer im Jahr 1978) nicht knacken konnte, weshalb er Didi Mateschitz seine beeindruckende Karriere verdankt und warum sein Wechsel in die Türkei ein Fehler war, erzählt der heute 42-jährige Niederösterreicher am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.

Trainer? Sportdirektor? "Ich wurde nie gefragt!"

Janko war mit Salzburg drei Mal Meister, holte den Pokalsieg in den Niederlanden und gewann den Meistertitel in Portugal sowie zwei Mal in der Schweiz, zudem war er 2015 Torschützenkönig in Australien und eroberte 2009 den Bronzenen Schuh der UEFA.

Nur wenige Tage nach seinem Karriere-Ende begann der 70-fache Teamspieler (28 Tore) seine Tätigkeit als TV-Experte für Sky Österreich.

Bezüglich einer möglichen Tätigkeit in der Bundesliga ist der Torjäger bis heute von keinem einzigen Verein kontaktiert worden.

Kultiger Podcast "Herzerl mit Janko"

Janko analysiert als Ex-Stürmer sowohl die österreichische Liga als auch die Champions League. Gemeinsam mit Andreas Herzog gestaltet er seit wenigen Wochen auch einen kultigen Fußball-Podcast ("Herzerl mit Janko").

In der 7. Folge seines Podcasts und am Stammtisch macht sich Janko auch für einen Ex-Kollegen stark, der die Trainerausbildung beim ÖFB abschließen möchte.

Wer sein bester Mitspieler war, auf welchen Titel Marc Janko besonders stolz ist und welche Nation er als Weltmeister 2026 sieht bzw. warum Andy Ogris über das enttäuschende Abschneiden der ÖFB-Frauennationalmannschaft nicht überrascht ist, verraten die beiden in der 178. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).