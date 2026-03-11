NEWS

Austria verlängert mit Torhüter-Talent aus Favoriten

Der Youngster sitzt aktuell bei der Zweitvertretung auf der Bank und kann sich einen Vertrag über mehr als drei Jahre sichern.

Austria verlängert mit Torhüter-Talent aus Favoriten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Neuer Vertrag für Tormann Stefan Blazevic (19)!

Der Österreicher unterschreibt bei Austria Wien bis 2029, dort ist er aktuell die Nummer zwei der Young Violets. Bei der Zweitvertretung der Favoritner soll er sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Blazevic gewann mit der Austria-Akademie die ÖFB-Jugendliga im U16- und U18-Bereich.

Ein echter Favoritner

"Die Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich bin bei diesem Verein groß geworden und lebe mein ganzes Leben lang in Favoriten. Ich habe daher eine ganz spezielle Verbindung zur Austria und vertraue dem Plan, den die Verantwortlichen mit mir haben", so der 19-Jährige.

Sportvorstand Thomas Zorn meint: "Stefan ist ein talentierter junger Torhüter, dem wir für die Zukunft viel Entwicklungspotenzial zutrauen. In den vergangenen Jahren hat er durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und auch schon Trainings bei den Profis absolviert."

Mehr zum Thema

Austria Salzburg verkauft Derby aus - und stichelt gegen Rivalen

Austria Salzburg verkauft Derby aus - und stichelt gegen Rivalen

2. Liga
43
Diagnose da: So lange muss Rapid auf Nunoo verzichten

Diagnose da: So lange muss Rapid auf Nunoo verzichten

Bundesliga
9
Macht ein Investor die Admira zum Teil eines Fußballnetzwerks?

Macht ein Investor die Admira zum Teil eines Fußballnetzwerks?

2. Liga
10
Marktwert-Update: Die größten Gewinner kommen aus Salzburg

Marktwert-Update: Die größten Gewinner kommen aus Salzburg

Bundesliga
32
Frühes Goldtor beschert Liefering Sieg in Graz

Frühes Goldtor beschert Liefering Sieg in Graz

2. Liga
21
Vier Teams punktgleich! Auch der FAC stößt zur Spitze vor

Vier Teams punktgleich! Auch der FAC stößt zur Spitze vor

2. Liga
2
Sturm-Akteur könnte es auf die Insel ziehen

Sturm-Akteur könnte es auf die Insel ziehen

Bundesliga
25

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Young Violets Austria Wien FK Austria Wien 2. Liga