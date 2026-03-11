Neuer Vertrag für Tormann Stefan Blazevic (19)!

Der Österreicher unterschreibt bei Austria Wien bis 2029, dort ist er aktuell die Nummer zwei der Young Violets. Bei der Zweitvertretung der Favoritner soll er sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Blazevic gewann mit der Austria-Akademie die ÖFB-Jugendliga im U16- und U18-Bereich.

Ein echter Favoritner

"Die Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich bin bei diesem Verein groß geworden und lebe mein ganzes Leben lang in Favoriten. Ich habe daher eine ganz spezielle Verbindung zur Austria und vertraue dem Plan, den die Verantwortlichen mit mir haben", so der 19-Jährige.

Sportvorstand Thomas Zorn meint: "Stefan ist ein talentierter junger Torhüter, dem wir für die Zukunft viel Entwicklungspotenzial zutrauen. In den vergangenen Jahren hat er durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und auch schon Trainings bei den Profis absolviert."