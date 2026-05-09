Altach feiert Klassenerhalt: "Das haben wir uns verdient"

Aufatmen beim SCR Altach. Den Vorarlbergern reicht beim GAK ein 2:2-Remis, um den Klassenerhalt eine Runde vor dem Ende zu fixieren.

Die Mannschaft aus dem Ländle hat zwar gleich viel Punkte wie der GAK (24), aufgrund der Vorreihung bei Punktegleichheit kann Altach aber nicht mehr auf den letzten Platz rutschen.

Besonders erleichtert zeigt sich Lukas Jäger. "Wir sind die letzten Wochen durch keine einfache Phase gegangen. Umso schöner ist es, dass wir es heute mit dem Unentschieden fixiert haben", sagt der Kapitän im "Sky"-Interview.

Wasserschlacht in Graz

Der Showdown in Liebenau ist geprägt von einem starken Regen, der rund zwei Stunden vor Anpfiff begonnen hatte. Die Rasenbedingungen erlaubten kaum Passkombinationen.

"Es war eigentlich kein Fußballspiel. Viele Zweikämpfe und lange Bälle. Es tut ein bisschen weh, dass wir die Führung nicht über die Zeit gebracht haben. Unter dem Strich zählt der Klassenerhalt", so Jäger.

Altach schenkt in der Schlussphase einen 2:0-Vorsprung noch her, bezüglich des Klassenerhalts spielt das für die Vorarlberger aber keine Rolle mehr.

"Wir hätten nicht gedacht, dass wir noch einmal in diese Situation kommen. Es hat lange Zeit sehr gut ausgesehen für uns. Umso schöner ist es, dass wir das jetzt eine Runde vor dem Schluss geregelt haben", sagt Kapitän Jäger.

Und wie wird der Klassenerhalt bei Altach gefeiert? Der Altach-Kapitän: "Heute werden wir das ein oder andere Bier hundertprozentig trinken. Das haben wir uns nach dieser Saison verdient."