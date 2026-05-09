Klassenerhalt geschafft! WSG reicht Punkt gegen Blau-Weiß Linz

In der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga trennen sich die WSG Tirol und der FC Blau-Weiß Linz mit 1:1, die Tiroler sind durch dieses Remis und die Ergebnisse auf den anderen Plätzen auch nächstes Jahr sicher in der Bundesliga dabei.

Die Linzer stehen gewissermaßen unter Zugzwang, liegt man zwei Runden vor Schluss doch am Tabellenende. Dennoch hat in der Anfangsphase fast nur die WSG den Ball, ohne vorerst gefährlich zu werden.

Doch in der 16. Minute erwischt Nikolai Baden-Frederiksen einen Glanzmoment, nach Pass von Valentino Müller hat der Stürmer etwas Platz und zieht aus 25 Metern aus dem Stand ab. Die Kugel schlägt im linken Kreuzeck ein, keine Chance für Nico Mantl im Tor der Linzer.

Schwache erste Hälfte mit Vorteilen für die WSG

Von Blau-Weiß kommt lange gar nichts, erst nach etwa 25 Minuten wird man erstmals in gegnerischen Strafraum vorstellig, ein Versuch von Isak Dahlqvist wird aber geblockt. Zehn Minuten später kommt Shon Weissman per Kopf zu einer Möglichkeit, setzt den Ball aber links neben das Tor.

Weil der WAC bei Ried in Führung geht und es zu diesem Zeitpunkt bei GAK gegen Altach noch 0:0 steht, wäre Blau-Weiß Linz zu diesem Zeitpunkt abgestiegen.

Insgesamt gestaltet sich die Partie in Innsbruck über weite Strecken zäh, erst in der Schlussminute der ersten Halbzeit sorgt Jamie Lawrence mit einem Kopfball wieder mal für Gefahr im Strafraum der Gäste.

Seidl belohnt verbesserte Linzer im zweiten Durchgang

Nach der Pause ist Mantl bei einem Schuss von Müller gefordert, der aus dem Rückraum abzieht, kann aber stark parieren. Auf der Gegenseite schießt Moormann aus der Distanz nur knapp über das Tor von WSG-Goalie Adam Stejskal.

Nachdem Moritz Wels für die WSG nur knapp vorbeischießt, gleicht Simon Seidl sehenswert aus, indem er einige Verteidiger umdribbelt und dann ins linke Eck abschließt (71.).

Fünf Minuten vor dem Ende hat der gerade zuvor eingewechselte Tobias Anselm den Siegestreffer am Fuß, allerdings springt ihm der Ball aus kurzer Distanz vom Oberschenkel zu weit weg.

Damit bleibt es beim 1:1-Unentschieden, wodurch die WSG Tirol den Klassenerhalt fixiert, weil sowohl der GAK als auch Blau-Weiß in der Tabelle hinter den Tirolern liegen und am letzten Spieltag gegeneinander spielen.

Blau-Weiß Linz bleibt am Tabellenende, würde mit einem Heimsieg am Ende gegen den GAK auf Kosten der Grazer aber ebenfalls die Klasse halten.