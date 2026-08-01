Dank Konaté! Salzburg jubelt über späten Heimsieg gegen Hartberg

Red Bull Salzburg feiert am ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga einen 1:0-Heimsieg über den TSV Hartberg.

Dabei üben die Salzburger von Beginn an einen hohen Druck auf die Defensive der Hartberger. Besonders Diakité (4./8.) erspielt sich frühe Abschlüsse. Doch Hartberg setzt durch Hoffmann (9.) und Postl (16.) mit schnellen Gegenangriffen auch Nadelstiche.

Dennoch bleibt Salzburg zumeist spielbestimmend und verzeichnet viele Standardsituationen. Die notwendige Kaltschnäuzigkeit lässt die Elf des deutschen Neo-Trainer Danny Röhl vor dem Seitenwechsel aber noch vermissen.

Vertessen lässt die Topchance auf die Führung aus

Nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel vergibt Vertessen danach die bisher beste Chance. Der Belgier setzt den Ball aber aus kurzer Distanz über das Tor der Hartberger (47.).

Auch in der Folge präsentieren sich die Salzburger äußert ballorientiert und zwingen die Schopp-Elf weiterhin fast durchgehend in die Defensive. Allerdings sind die Salzburger nicht konkret genug.

Konaté trifft spät zum Sieg der Salzburg

Auf der Gegenseite lassen die Kräfte bei Hartberg wohl etwas noch, aber die Geschlossenheit in der Defensive nicht. Doch in der Schlussphase schlagen die Salzburger noch zu.

Karim Konaté köpft nämlich die "Bullen" nach einer Schmid-Flanke von der linken Seite zum 1:0-Heimsieg (89.).