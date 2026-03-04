Unglaublich! Seit 1966 berichtet Winheim bereits für den "Kurier". Noch immer erscheint Woche für Woche sein "Tagebuch" auf den Sportseiten der Wiener Tageszeitung.

Der bald 80-Jährige war bei 15 Olympischen Spielen als Sportreporter im Einsatz, hat von 16 Ski- sowie 9 Fußball-Weltmeisterschaften berichtet und ist auch heute noch auf den Pressetribünen der Bundesliga-Arenen anzutreffen.

"Herr WW" wie ihn die Kollegen liebevoll nennen, hat viel zu erzählen und kennt die Szene wie kaum ein Zweiter.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Wolfgang Winheim unter anderem über seine Erlebnisse bei der WM 1978 in Argentinien sowie bei der WM 1982 in Spanien.