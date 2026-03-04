Stammtisch

Wenn sich ein Journalist an seine Arbeit bei der WM 1978 erinnert

Was Sportreporter-Legende Wolfgang Winheim am Stammtisch bei Andy Ogris über seine WM-Erfahrungen zu sagen hat und wie er die Situation im heimischen Fußball sieht:

Unglaublich! Seit 1966 berichtet Winheim bereits für den "Kurier". Noch immer erscheint Woche für Woche sein "Tagebuch" auf den Sportseiten der Wiener Tageszeitung.

Der bald 80-Jährige war bei 15 Olympischen Spielen als Sportreporter im Einsatz, hat von 16 Ski- sowie 9 Fußball-Weltmeisterschaften berichtet und ist auch heute noch auf den Pressetribünen der Bundesliga-Arenen anzutreffen.

"Herr WW" wie ihn die Kollegen liebevoll nennen, hat viel zu erzählen und kennt die Szene wie kaum ein Zweiter.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Wolfgang Winheim unter anderem über seine Erlebnisse bei der WM 1978 in Argentinien sowie bei der WM 1982 in Spanien.

Wie der längstdienende Sportreporter des Landes die aktuelle Situation bei Austria, Rapid und in der ADMIRAL 2. Liga einschätzt und was Andy Ogris über das ÖFB-Frauen-Nationalteam sowie die Situation im Finale des Grunddurchgangs in der Bundesliga zu sagen hat, verraten die beiden in der 177. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

