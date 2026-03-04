NEWS

Ex-Rapid-Torhüter mit nur 54 Jahren verstorben

Der Deutsche litt an einer unheilbaren Krankheit. Ein Derby-Skandal wurde trauriger Schlusspunkt seiner Karriere.

Ex-Rapid-Torhüter mit nur 54 Jahren verstorben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Georg Koch ist verstorben.

Der ehemalige deutsche Torhüter erlag dem unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs, dessen Diagnose er vor zwei Jahren publik machte. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Er spielte unter anderem für Fortuna Düsseldorf, PSV Eindhoven, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Energie Cottbus, den MSV Duisburg, Dinamo Zagreb und den SK Rapid. Seine größten Erfolge waren das kroatische Double mit Dinamo 2007/08 sowie der Bundesliga-Aufstieg mit Bielefeld 1999.

Seine Karriere nahm nach einem Wiener Derby ein jähes Ende, als er im August 2008 von einem Böller aus dem Austria-Sektor getroffen wurde und nach einigen Monaten Therapie wegen anhaltender Gleichgewichtsprobleme durch die erlittene Innenohrschädigung einen Schlussstrich ziehen musste.

Ab 2010 arbeitete er bis 2023 als Torwarttrainer.

Mehr zum Thema

Wenn sich ein Journalist an seine Arbeit bei der WM 1978 erinnert

Wenn sich ein Journalist an seine Arbeit bei der WM 1978 erinnert

Fußball
1
Auch in LigaZwa: Erneute Ausschreitungen von Rapid-Fans

Auch in LigaZwa: Erneute Ausschreitungen von Rapid-Fans

2. Liga
136
Sie wechselten direkt zwischen LASK und SV Ried

Sie wechselten direkt zwischen LASK und SV Ried

Bundesliga
2
VAR-Rückblick: Rapid wurde in Altach Elfmeter vorenthalten

VAR-Rückblick: Rapid wurde in Altach Elfmeter vorenthalten

Bundesliga
155
Lizenzanträge: Diese Klubs wollen aufsteigen!

Lizenzanträge: Diese Klubs wollen aufsteigen!

Bundesliga
35
TSV Hartberg mit Freikarten-Aktion beim Grunddurchgangs-Finale

TSV Hartberg mit Freikarten-Aktion beim Grunddurchgangs-Finale

Bundesliga
4
"Unverzichtbar" - VfL Wolfsburg verlängert mit ÖFB-Legionär

"Unverzichtbar" - VfL Wolfsburg verlängert mit ÖFB-Legionär

Deutsche Bundesliga
4

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Georg Koch