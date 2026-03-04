Georg Koch ist verstorben.

Der ehemalige deutsche Torhüter erlag dem unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs, dessen Diagnose er vor zwei Jahren publik machte. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Er spielte unter anderem für Fortuna Düsseldorf, PSV Eindhoven, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Energie Cottbus, den MSV Duisburg, Dinamo Zagreb und den SK Rapid. Seine größten Erfolge waren das kroatische Double mit Dinamo 2007/08 sowie der Bundesliga-Aufstieg mit Bielefeld 1999.

Seine Karriere nahm nach einem Wiener Derby ein jähes Ende, als er im August 2008 von einem Böller aus dem Austria-Sektor getroffen wurde und nach einigen Monaten Therapie wegen anhaltender Gleichgewichtsprobleme durch die erlittene Innenohrschädigung einen Schlussstrich ziehen musste.

Ab 2010 arbeitete er bis 2023 als Torwarttrainer.