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Salzburg-Star pfiff offenbar auf Leipzig-Deal

Davon sollen die Klubbosse der Salzburger wenig begeistert gewesen sein. Er stand danach am Abstellgleis.

Salzburg-Star pfiff offenbar auf Leipzig-Deal Foto: © GEPA
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Maurits Kjaergaard feierte am Freitag mehr oder weniger seine Wiederauferstehung. Mit einem sehenswerten Treffer glich der Däne gegen den LASK kurz vor Schluss aus, am Ende traf noch der LASK zum 3:2.

"Er hat sich in den letzten Wochen aus meiner persönlichen Sicht extrem gesteigert. Im Training hat er brutal Gas gegeben", gab es nach dem Spiel Lob von Cheftrainer Daniel Beichler.

Lehnte Kjaergaard Abgang ab?

Der Däne stand zwischenzeitlich nicht im Kader, offiziell sei es an den Trainingsleistungen gelegen.

Die "Salzburger Nachrichten" bringen jetzt aber einen anderen Grund auf den Tisch. Laut Recherchen des Lokalblatts habe der Mittelfeld-Mann im Winter einen Transfer zu RB Leipzig abgelehnt und sich damit den Unmut der Klubführung zugezogen.

Der 22-Jährige galt lange als der nächste Salzburger Millionen-Abgang, nach Verletzungspausen ist er jetzt wieder am Weg zurück zu alter Stärke.

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