NEWS

Nach Debüt: Rapid bindet ÖFB-Youngster

Der Kapitän der Akademiemannschaft bleibt den Wienern weiter erhalten. Im Derby gegen den FAC feierte er sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga.

Nach Debüt: Rapid bindet ÖFB-Youngster Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapid gelingt die Vertragsverlängerung mit Edvin Rahmani (17)!

Der Mittelfeld-Mann setzt seine Unterschrift unter einem Vertrag bis 2028. Anfang April feierte er gegen den FAC für Rapid II sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga.

Der Eigenbauspieler läuft normalerweise als Kapitän für die Akademiemannschaft der U18 auf. 2021 zog es den Spieler von Donau Linz in die Rapid-Nachwuchsabteilung.

"Sehr gute Entwicklung"

"Es freut mich sehr, mit Edvin ein vielversprechendes Talent zwei weitere Jahre bei uns zu haben. Als Kapitän der U18 übernimmt er schon in jungen Jahren Verantwortung am Spielfeld. Sein kürzliches Rapid II-Debüt unterstreicht seine gute Entwicklung – dabei wünsche ich ihm auch weiterhin alles Gute", so Sportchef Markus Katzer.

Rahmani meint zur Unterschrift: "Ich bin sehr glücklich, zwei weitere Jahre beim SK Rapid verlängert zu haben. In Zukunft möchte ich nicht nur immer mehr Einsatzminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln, sondern auch meine generelle Entwicklung als Fußballer vorantreiben."

Mehr zum Thema

GAK zieht Option bei Innenverteidiger

GAK zieht Option bei Innenverteidiger

Bundesliga
1
Salzburg-Kicker wird offenbar bis Saisonende suspendiert

Salzburg-Kicker wird offenbar bis Saisonende suspendiert

Bundesliga
5
Katzer: Rapid hatte ÖFB-Co-Trainer am Zettel

Katzer: Rapid hatte ÖFB-Co-Trainer am Zettel

Bundesliga
7
Salzburg-Star pfiff offenbar auf Leipzig-Deal

Salzburg-Star pfiff offenbar auf Leipzig-Deal

Bundesliga
36
Fehler behindern Rapids Entwicklung: "Kann so nicht weitergehen"

Fehler behindern Rapids Entwicklung: "Kann so nicht weitergehen"

Bundesliga
79
Österreich-Rückkehr? Christian Ilzer schließt zwei Klubs aus

Österreich-Rückkehr? Christian Ilzer schließt zwei Klubs aus

Bundesliga
14
Ein Derby-Punkt, der einen großen Unterschied macht

Ein Derby-Punkt, der einen großen Unterschied macht

Bundesliga
55

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball