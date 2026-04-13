Nach Debüt: Rapid bindet ÖFB-Youngster

Rapid gelingt die Vertragsverlängerung mit Edvin Rahmani (17)!

Der Mittelfeld-Mann setzt seine Unterschrift unter einem Vertrag bis 2028. Anfang April feierte er gegen den FAC für Rapid II sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga.

Der Eigenbauspieler läuft normalerweise als Kapitän für die Akademiemannschaft der U18 auf. 2021 zog es den Spieler von Donau Linz in die Rapid-Nachwuchsabteilung.

"Sehr gute Entwicklung"

"Es freut mich sehr, mit Edvin ein vielversprechendes Talent zwei weitere Jahre bei uns zu haben. Als Kapitän der U18 übernimmt er schon in jungen Jahren Verantwortung am Spielfeld. Sein kürzliches Rapid II-Debüt unterstreicht seine gute Entwicklung – dabei wünsche ich ihm auch weiterhin alles Gute", so Sportchef Markus Katzer.

Rahmani meint zur Unterschrift: "Ich bin sehr glücklich, zwei weitere Jahre beim SK Rapid verlängert zu haben. In Zukunft möchte ich nicht nur immer mehr Einsatzminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln, sondern auch meine generelle Entwicklung als Fußballer vorantreiben."